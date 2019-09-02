شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان..بدءُ أعمال مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمى لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال النسخة العاشرة من مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمى، بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص فى مجال النفط الثقيل لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الدولى لتطوير هذا القطاع ويستمر 3 أيام.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية، رعى افتتاح المؤتمر سالم بن ناصر العوفى وكيل وزارة النفط والغاز الذي استعرض خلال جلسته النقاشية دور أنشطة النفط الثقيل بالسلطنة فى جعله وقودا مستداما من شأنه المساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى طويل الأجل فى السلطنة وتحقيق رؤية السلطنة الرامية إلى الاستفادة من خبرات كوادرها البشرية فى قطاع النفط والغاز وبرنامج القيمة المحلية المُضافة.

وأشار إلى أن قطاع النفط الثقيل مستمر فى النمو والتطور وهو الأمر الذي تؤكده الزيادة الملحوظة فى معدلات إنتاجه، موضحا أن استراتيجية وزارة النفط والغاز تركز على تحقيق أقصى استفادة من النفط الثقيل وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلب المتنامى عليه بشكلٍ سريعٍ بما يمكن من تطبيق برامج القيمة المحلية المُضافة بالاستفادة من الدعم المُقدم من جانب جميع المُشغلين.