شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الجزائرى يدعو الهيئة الناخبة لإعلان موعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الجزائرى، أن قائد الجيش الجزائرى أحمد قايد صالح دعا، اليوم الاثنين، الهيئة الناخبة إلى إصدار إعلان رسمى يوم 15 سبتمبر، بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال، "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجارى، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسى فى الآجال المحددة قانونا، وهى آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".
وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من إعلان الهيئة.
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