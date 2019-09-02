- 1/2
- 2/2
وقال قايد صالح في تصريحات خلال زيارة للناحية العسكرية الرابعة اليوم الاثنين "من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا".
© AP Photo / Anis Belghoul
وأكد قايد صالح، على ضرورة التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل قانونها من أجل التكيف مع متطلبات الوضع الراهن.
وبحسب موقع قناة "النهار" الجزائرية، فأن الهيئة الناخبة يتم استدعاؤها 3 أشهر قبل موعد إجراء الاقتراع، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات.
ونهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، جدد قايد صالح، الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتجنب الدخول بمرحلة انتقالية.
وقال إن "المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر"، مؤكدا أن "ترجيح الشرعية الدستورية يجنبنا المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر... قايد صالح يوجه دعوة بشأن الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.