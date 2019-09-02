بلومبرغ: السعودية تعين رئيس الصندوق السيادي رئيسا لأرامكو خلفا للفالح

وحسب "بلومبرغ" فإن تعيين الرميان يأتي كجزء من استعدادات السلطات السعودية لبيع الأسهم في أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم ، وفقاً للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إن التعيين يهدف أيضًا إلى فصل وزارة الطاقة عن أرامكو وتجنب أي تضارب في المصالح حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام المقبل.

شغل الفالح، وهو مهندس مهني في شركة أرامكو السعودية، منصب الرئيس التنفيذي للشركة قبل انضمامه إلى الحكومة كوزير للصحة في عام 2015. وقد تم تعيينه رئيسًا لشركة أرامكو في نفس الوقت وأصبح وزيراً للطاقة بعد عام.

ويوم الجمعة، فقد الفالح جزءًا من حقيبته الوزارية عندما أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتقسيم حقائب الصناعة والتعدين من وزارة الطاقة.

والرميان هو محافظ صندوق الاستثمار العام، ويقود عملية تحويل الصندوق من شركة قابضة محلية نعسان إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة. وحصل الصندوق على حصص في شركة Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية، وشركة Uber Technologies Inc للنقل التشاركي، والتزم بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا SoftBank Group Corp.