الحرس الثوري: معنا 5 جيوش تقف إلى جانبنا في المنطقة

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن إيران ستوجه ضربات مدمرة لكل من يشجع أعداءها على أي حرب، مشيرا إلى أن خمسة جيوش في المنطقة تقف إلى جانبها عقائديا ومعنويا.
وقال قادر رحيم زادة نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" في الحرس الثوري الإيراني، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هو ابن الثورة الإسلامية الإيرانية، وحركة أنصار الله الحوثية تضم مليون مواطن يمني مقاوم وثوري يقفون إلى جانب إيران من حيث العقيدة.
وأضاف أن "ما أنفقته إيران في سوريا وعلى محور المقاومة خلال السنوات الـ10 الماضية، يخدم أولا الأهداف المقدسة للجمهورية الإسلامية ومصالح شعبها، وهو مبلغ زهيد إزاء ما تحقق من إنجازات سياسية وأمنية ودفاعية لإيران".
ولفت إلى أن "طهران أبلغت دول الجوار بأنها ستضرب أي موقع تتم مهاجمتها منه"، مشيرا إلى "السفن التجارية وناقلات نفط الأعداء وأصدقائهم" ستكون تحت سيطرتنا في أي حرب، والقواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة في مرمى نيران إيران".
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