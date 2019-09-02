شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى يوجه باستئناف الدراسة فى كافة الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك باستئناف العام الدراسى لمرحلتى التعليم الأساس والثانوى فى جميع ولايات السودان، بحد أقصى 15 سبتمبر الجارى.

وترأس حمدوك اليوم الاثنين، اجتماعا خاصا بترتيب استئناف الدراسة بمرحلتى التعليم الأساس والثانوي، بحضور ممثلى عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

ووجه رئيس الوزراء السودانى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور الطاهر حسن - فى تصريح صحفى - إن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي، موضحا أن الاجتماع وقف أيضا على الترتيبات الفنية الخاصة بتعويض أيام الدراسة، التى فقدت من العام الدراسي، خلال الفترة الماضية.

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وأشار إلى أن الاجتماع وجه فى هذا الصدد، بالاستفادة من عطلة يوم السبت، وعطلة الدورة المدرسية، لتعويض العام الدراسي.

وأعلن والى ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون أن استئناف العام الدراسى بولاية الخرطوم سيبدأ يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، مؤكداً التزام حكومة الولاية بالاستمرار فى تنفيذ حملات إصحاح البيئة وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس.

وتوقفت الدراسة عدة مرات فى ولايات عدة فى السودان بسبب الأحداث التى شهدتها البلاد، فى الشهور الأخيرة.