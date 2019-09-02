شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يجتمع مع نظيرته الاندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشیخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء الكويتى، وزیر الخارجیة، الیوم الاثنین، مع وزیرة خارجیة جمھوریة إندونیسیا الصدیقة ریتنو لیستارى بریانسارى مارسودى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، یأتى الاجتماع بمناسبة زیارتھا الرسمیة إلى دولة الكویت وترؤسھا وفد بلادھا المشارك فى أعمال الدورة الأولى للجنة العلیا الكویتیة –الإندونیسیة المشتركة المقرر عقدھا عصر الیوم فى دیوان عام وزارة الخارجیة حیث تناول الإجتماع مجمل العلاقات الثنائیة الوثیقة التى تربط البلدین الصدیقین وسبل تعزیزھا وتطویرھا فى كافة المجالات.

كما جرى خلال الإجتماع التباحث والتنسیق حول عدد من الموضوعات المتصلة بتعزیز آفاق العمل الثنائى المشترك والتنسیق الفعال فى إطار عضویة البلدین غیر الدائمة فى مجلس الأمن كما تبادل الجانبان الرؤى والأفكار حیال آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة ومناقشة مجمل القضایا محل الاھتمام المشترك.

حضر الإجتماع كل من نائب وزیر الخارجیة السفیر خالد الجارالله ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب رئیس مجلس الوزراء، وزیر الخارجیة السفیر الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون آسیا السفیر على السعید وسفیر دولة الكویت لدى جمھوریة اندونیسیا عبدالوھاب الصقر ونائب مساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب وزیر الخارجیة المستشار طلال الشطى وعددا من كبار المسؤولین فى وزارة الخارجیة.