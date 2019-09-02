شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية العمانى يستقبل وزيرة خارجية السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانى يوسف بن علوى بن عبدالله، اليوم وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم التى تزور مسقط حاليًا .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بُحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة ومملكة السويد وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها