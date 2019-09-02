شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية العمانى يستقبل وزيرة خارجية السويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانى يوسف بن علوى بن عبدالله، اليوم وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم التى تزور مسقط حاليًا .
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بُحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة ومملكة السويد وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الخارجية العمانى يستقبل وزيرة خارجية السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.