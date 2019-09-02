شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية والمجلس العالمى للتسامح والسلام يوقعان غدًا مذكرة تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع جامعة الدول العربية والمجلس العالمى للتسامح والسلام، غدًا، مذكرة تفاهم مشتركة وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبوغزالة، إن المذكرة تأتى فى إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز التعاون مع المجلس العالمى للتسامح والسلام فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة فى نشر قيم التعايش السلمى وقبول الآخر، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات.

وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الحوار والتواصل الحضارى، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمى وتعزيز ثقافة السلام المستدام، والتصدى لظواهر الإرهاب والتطرف والتعصب والتمييز العنصرى، عبر إعداد وتنظيم المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللقاءات الحوارية المشتركة، وتنسيق الزيارات المتبادلة والمنتظمة بين المسؤولين لدى المنظمتين