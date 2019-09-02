شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى طائرات المساعدات الإنسانية السعودية إلى مطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار الخرطوم الدولى، اليوم الاثنين، طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية، مقدمة من المملكة العربية السعودية، لمتضررى السيول والأمطار بالسودان، واستقبلها وفد لجنة استلام الدعم الخارجى التابعة لمجلس السيادة الانتقالى السوداني.

وقال موسى عمر أحمد، رئيس اللجنة، فى تصريح صحفى بمطار الخرطوم، إن الطائره تحمل مواد إيواء وغذاء ومستلزمات صحية..معربا عن شكر السودان حكومة وشعبا لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية، وفى المقدمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى وقفة المملكة السعودية فى هذا الظرف مع السودان، عبر المنظمات الخيرية والشركاء الموجودين بالبلاد، كما ثمن موقف السفارة السعودية بالخرطوم.

Advertisements

وأعرب عن شكره لكل الدول الصديقة والشقيقة ووكالات الأمم المتحدة التى دعمت السودان فى هذا الوقت.

وبشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية، أوضح رئيس اللجنة أن غرفة الطوارئ المركزية التى تتكون من جميع الجهات ذات الصلة هى التى ستقوم بتخصيص المساعدات الإنسانية للولايات المختلفة، حسب الأولويات الموجودة لديها، كما يوجد شركاء من المانحين يشرفون على عمليات التوزيع.