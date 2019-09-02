شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا للمجلس العربى للاختصاصات الصحية تجتمع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أعمال اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربى للاختصاصات الصحية، برئاسة وزير الصحة الإماراتى، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب عبد الرحمن العويس، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، لفت وزير الصحة الإماراتى رئيس الاجتماع الانتباه إلى التحديات الكبيرة التى تواجهها الدول العربية والتى تحتاج إلى التكاتف وتعزيز التعاون لتطوير الأداء وأن يكون للمجلس دورًا فى هذا الصدد والمساهمة فى خلق كفاءات فعالة.

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من جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتورة هالة زايد، أهمية دور المجلس العربى للاختصاصات الصحية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها العديد من الدول العربية، موضحة أن المجلس العربى للاختصاصات الصحية مر على مدار السنوات الأخيرة بفترة عصيبة أصابت مفاصلة بالجمود مما أدى إلى إضعاف قراراته.

من جهتها أوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربى للاختصاصات الصحية اليوم يأتي فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب فى جنيف 20 مايو 2019، بهدف اعتماد مشروع النظام الأساسى واللائحة الداخلية للمجلس المحدثتين على ضوء الملاحظات التى وردت إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بشأنهما، وكذلك انتخاب رئيس الهيئة العليا للمجلس ونائبيه.

وأكدت أن الاجتماع يعد فرصة لاستعراض الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نتائج مهمة اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية تسليم وتسلم مهام الأمين العام للمجلس العربى للاختصاصات الصحية بمقره المؤقت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تقديم الأمين العام للمجلس عرضاً مفصلاً حول الوضع الحالى للتعرف على الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها وكذلك التحديات التى يجب العمل على مواجهتها من خلال الهيئة العليا الجديدة لهذا المجلس.