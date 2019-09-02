شكرا لقرائتكم خبر عن عسكريون إسرائيليون: معركة الجيب العسكرى البداية وليست النهاية مع حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء عسكريون إسرائيليون أن ينشر حزب الله اللبنانى مقطع فيديو الأيام القادمة لاستهداف عناصر لسيارة عسكرية إسرائيلية رباعية الدفع مصفحة "جيب" كانت تقل عددا من الجنود.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلى عن العسكريين قولهم إنه فى أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمس عدم وقوع أى إصابات سيتضح من الفيديو صحة أو كذب نتنياهو.

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وأشار العسكريون إلى أن إيران لن توقف جهودها لإنتاج صواريخ دقيقة، ويمكن تخمين أنه في الحدث التالي، سيحاول حزب الله رفع مستوى الجهوزية في محاولة لمنع تكرار وقوع عمليات سرية كالتي حدثت في الضاحية الجنوبية بواسطة الطائرات المسرة .

وتوقع العسكريون أن تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات جوية على لبنان لا تؤدي الى حرب شاملة، وعلى الرغم من أن كلا الجانبين أعلن نهاية التصعيد والعودة إلى الهدوء فإن التوتر لم ينته بعد، وأن أحداث بعد ظهر الأحد هي المحطة الأولى لحالة التوتر طويل الاجل بين إسرائيل وحزب الله.