شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إدارة مسلمى القوقاز : السعودية تحرص على تأمين فرص التعليم لأبناء الأمة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس إدارة مسلمى القوقاز شكر الله باشا زاده، حرص بلاده على توثيق جسور التعاون الثقافى والمعرفى مع جامعة أم القرى من خلال دعم مجالات التعليم فى المؤسسات والأكاديميات التعليمية بجمهورية القوقاز، سواء عبر الدورات التدريبية التى ينظمها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أو التحاق طلبة الجمهورية ببرامج المنح الدراسية لمواصلة تعليمهم الجامعى فى العلوم الشرعية واللغة العربية على يد كوكبة متميزة من الأكاديميين بالجامعة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أشار خلال زيارته اليوم لمقر المدينة الجامعية لجامعة أم القرى بالعابدية، إلى أن الجامعات السعودية وفى طليعتها جامعة أم القرى تعمل على توفير فرص التعليم لأبناء الأمة الإسلامية، ومسلمي جمهورية القوقاز على وجه الخصوص، عبر برامجها التعليمية فى علوم اللغة العربية، والشريعة والدراسات الإسلامية، والدعوة وأصولها، مثمناً جهود مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل فى دعم المؤسسات والهيئات الإسلامية ببرامج لغوية وشرعية متطورة.