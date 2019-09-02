ارتفاع زوار قطر الوافدين 10.7 بالمئة خلال 7 أشهر

محمد إبراهيم / الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع عدد الزوار الوافدين لقطر بنسبة 10.7 بالمئة على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الأولى من 2019.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، أن عدد الزوار سجل مليوناً و198 ألفا و355 زائرا بنهاية يوليو/تموز الماضي.

كان عدد الزوار بلغ مليونا و82 ألفا و412 زائراً في الفترة المماثلة من 2018.

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وسجل عدد زوار قطر العام الماضي، نحو 1.82 مليون زائر، بتراجع 19.4 بالمئة، مقابل 2.25 مليون زائر في 2017.

وتسعى قطر إلى جذب 5 ملايين و600 ألف زائر إليها سنوياً بحلول 2023.

وتهدف الدوحة، إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.