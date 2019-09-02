وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي دبلوماسيين عرب في بلغاريا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



التقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الإثنين، سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية لدى بلغاريا، في العاصمة صوفيا.

‎واستعرض "المالكي" آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، خلال لقاء الدبلوماسيين العرب، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقدم الوزير شرحا حول "القرارات الادارة الامريكية بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

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ولفت البيان إلى أن المالكي أطلع الدبلوماسيين العرب على المنافسة الانتخابية في إسرائيل، مشيرا إلى أن الأحزاب الإسرائيلية اليمينية تسعى "لإظهار غطرستها ضد الفلسطينيين لكسب اصوات الناخبين الاسرائيليين، الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة الفلسطينيين".

وتطرق وزير الخارجية إلى أوضاع مدينة القدس المحتلة، والأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.

وبيّن أن زيارة بلغاريا تأتي لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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