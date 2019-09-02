الخرطوم / الخليج 365
وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الإثنين، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات البلاد بحد أقصى 15 سبتمبر/أيلول 2019.
وتعطلت الدراسة في السودان منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان لفترات متفاوتة نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.
وقال بيان صحفي صادر من إعلام مجلس الوزراء السوداني إن توجيه حمدوك جاء خلال ترؤسه بمجلس الوزراء اليوم اجتماعا خاصا لترتيب استئناف الدراسة بمرحلتى الأساس والثانوي، بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسرعة توفير متطلبات استئناف العام الدراسي.
ونقل البيان عن وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن قوله إن الإجتماع اطمأن على الترتيبات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستناف العام الدراسي.
وفي وقت سابق، أعلن والى الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون استئناف العام الدراسي بالولاية في 14 سبتمبر/أيلول 2019.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. حمدوك يوجه باستئناف الدراسة قبل منتصف سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.