السودان.. حمدوك يوجه باستئناف الدراسة قبل منتصف سبتمبر

الخرطوم / الخليج 365

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الإثنين، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات البلاد بحد أقصى 15 سبتمبر/أيلول 2019.

وتعطلت الدراسة في السودان منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان لفترات متفاوتة نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.

وقال بيان صحفي صادر من إعلام مجلس الوزراء السوداني إن توجيه حمدوك جاء خلال ترؤسه بمجلس الوزراء اليوم اجتماعا خاصا لترتيب استئناف الدراسة بمرحلتى الأساس والثانوي، بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

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ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسرعة توفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

ونقل البيان عن وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن قوله إن الإجتماع اطمأن على الترتيبات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستناف العام الدراسي.

وفي وقت سابق، أعلن والى الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون استئناف العام الدراسي بالولاية في 14 سبتمبر/أيلول 2019.



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