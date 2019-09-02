وفاة سفير روسيا في مصر بأحد مستشفيات القاهرة

القاهرة / الخليج 365

توفي سفير روسيا لد مصر، سيرغي كيربيتشينكو، الإثنين، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز الـ68 عاما، حسب إعلام روسي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر لم تسمه بوزارة الخارجية الروسية إن كيربيتشينكو توفي صباح اليوم في أحد مستشفي بالقاهرة نُقل إليه، دون ذكر سبب الوفاة.

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الخبر ذاته أكدته وكالة "تاس" الروسية وموقع "روسيا اليوم"، نقلا عن مصادر بالخارجية الروسية.

وأصبح كيربيتشينكو، في سبتمبر/أيلول 2011، سفيراً لروسيا لدى مصر، وممثلا مفوضا في جامعة الدول العربية.

وولد كيربيتشينكو عام 1951، وعمل سفيرا في العديد من البلدان العربية؛ حيث كانت بدايته في السعودية بين عامي 1991 و1995، ثم الإمارات بين عامي 1998 و2000، وليبيا بين عامي 2000 و2004، وسوريا بين عامي 2006 و2011، وأخيرا سفيرا في مصر منذ 2011 وحتى إعلان وفاته اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.