وزير يمني يدعو للتحقيق في قصف سجن ذمار‎

اليمن/ الخليج 365دعا وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الاثنين، إلى التحقيق في حادث قصف سجن يديره الحوثيون في محافظة ذمار وسط البلاد.وقال عسكر في تغريدة عبر موقع "تويتر": "أشعر بصدمة حيال قصف الأسرى في كلية المجتمع بذمار".وأضاف: "أدعو فريق تقييم الحوادث (التابع للتحالف العربي)، ولجنة التحقيق الوطنية، إلى التحقيق بالحادثة وكشف الحقيقة للناس، لأن مليشيا الحوثي تقوم باتخاذ المدنيين دروعا بشرية في عدد من المحافظات".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما ورد بتصريحات عسكر.والأحد، أعلنت جماعة الحوثي أن مقاتلات التحالف العربي قصفت سجنا في ذمار، ما أسفر عن سقوط 50 قتيلا و100 جريح، في حصيلة أولية، قبل أن تعلن بوقت لاحق انتشال 60 جثة ونقل 50 مصابا.

ومساء اليوم نفسه، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل أكثر من 100 شخص في القصف.فيما قال التحالف إن لديه أدلة (لم يحددها) تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار، ليل السبت/ الأحد، "هدف عسكري" وليس سجنا.

ومساء الأحد، وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، القصف بـ "المأساة"، داعيا، في بيان مشترك مع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى إجراء تحقيق في قصف المعتقل.

واعتبر غريفيث أن "التكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق، ونحن في حاجة إلى وقفها".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 5 سنوات.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.



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