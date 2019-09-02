إطلاق “سامسونج جالاكسي فولد” القابل للطي خلال أيام

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت تقارير صحفية، الاثنين، أن شركة سامسونج الكورية تستعد لإعادة إطلاق هاتفها الذكي “جالاكسي فولد” من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة.

وأشارت صحيفة “الصن” البريطانية إلى أنه من المتوقع أن تتم إعادة إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” يوم 6 سبتمبر الجاري.

ويتواكب هذا التاريخ مع افتتاح معرض برلين الصناعي وهو أحد أقدم المعارض الصناعية والتجارية في ألمانيا والعالم، حيث ستكون “سامسونج” حاضرة.

وفي فبراير الماضي، كشفت “سامسونج” عن “جالاكسي فولد” بهدف البدء في بيعه خلال شهر أبريل، ولكن بعد عرض عينة منه على الصحفيين التقنيين ظهر عدد من المشاكل.

وأظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين، الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة، حيث كان يعمل الجهاز بشكل سيئ بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

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وبعد ذلك أصدرت شركة سامسونج، بياناً بشأن المشاكل، التي واجهت المراجعين لهاتفها الأول القابل للطي “جالاكسي فولد”.

ووفقاً للبيان، قالت سامسونج إنها “تلقت عدداً من التقارير عن هاتفها، مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة.

وطالبت سامسونج بعدم إزالة الشاشة الواقية العليا عن الهاتف، كون هذا يتسبب في ضرر للشاشة، ومعاناتها من الخدوش.

وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تضر بالشاشة، مشيرة إلى أن ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء.