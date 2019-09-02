التحالف: الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن «اللجنة السعودية – الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية».

وأوضح متحدث التحالف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: «نقدر استجابة كافة الاطراف اليمنية لدعوة وقف إطلاق النار في عدن».