اليمن.. #قوات_الشرعية تستعيد #عزان

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني الاثنين، في تغريدة له عبر تويتر سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر عزان في شبوة.
وكانت مصادر يمنية محلية قد أفادت بأن الشرعية استعادت الاثنين، مدينة عزان في شبوة بعد ساعات من دخول قوات المجلس الانتقالي إليها.
وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي دخلت فجر الاثنين إلى محافظة شبوة، وسيطرت على مدينة عزان، ثاني أكبر المدن في شبوة بعد عاصمة المحافظة عتق. ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الانتقالي والقوات الحكومية في مدينة الروضة شرقي اليمن.
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