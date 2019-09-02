قوات_الاحتلال تهدم مسجدًا في الخليل

الخليج - واس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسجداً في منطقة خلة جبل جوهر بالخليل.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة هدمت مسجد الأمة في منطقة خلة جبل جوهر جنوب الخليل.

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وقال مدير أوقاف الخليل جمال ابو عرام في تصريح له”، إن عملية الهدم جاءت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وأتت على كامل البناء، ومن ضمنها بئر مياه مخصص للمسجد.

من جهتها، عدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان، هدم المسجد في الخليل عدوانا على المقدسات الإسلامية، وعلى مشاعر المسلمين في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، وهي جريمة تمس حق المسلم الفلسطيني في حرية أدائه لعبادته، ويعاقب عليها القانون الدولي .

وحملت الوزارة في بيانها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري، داعية جميع المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومنظمة “اليونسكو” إلى متابعة جرائم الاحتلال ضد المقدسات لمنع حدوثها، مؤكدة أن الصمت على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على الاستمرار في تكرارها .