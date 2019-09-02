” أمانة عسير و بلدياتها ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري

الخليج - سلمى القحطاني

تواصل أمانة منطقة عسير و بلدياتها جهودها في سحب المركبات التالفة و المشوهة للمظهر العام و اصلاح اللوحات الارشادية و معالجة حفر الطرقات ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الشهر الماضي سحب المركبات التالفة من عدة مواقع ، فيما تم معالجة حفر الطرقات و اصلاح عدد من اللوحات الارشادية وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير و بلدياتها التابعة قد سحبت نحو 32 سيارة تالفة و مهملة في مواقع متفرقة ، فيما تم استصلاح نحو 156 لوحة ارشادية بجانب معالجة 3.261 م2 من حفر الشوارع .

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هذا و قد قامت الأمانة و بلدياتها بالمنطقة بمعالجة نحو 734 حاوية نظافة داخل الاحياء إضافة الى اصلاح 565 عمود انارة و تنسيق و زراعة 6.608 شجرة و إعادة تأهيل 24.197 م2 من الحدائق و 896 م2 من ملاعب الأطفال و طمس 2.464 م2 من الكتابات المشوهه للمظهر العام .

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق العمل يواصل تنفيذ المهام وفق خطط عملية، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري، والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات و الحفر .