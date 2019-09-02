أمانة عسير تغلق بوفيه شهير بأبها

الخليج - سلمى القحطاني

أغلقت مساء يوم أمس فرق الرقابة الصحية الشاملة بأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الميدانية اليومية أحد البوفيهات الشهيرة بمدينة أبها و ذلك بعد رصد عدد من المخالفات الصحية .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بان الفرق الرقابية بالأمانة قد أغلقت احدى البوفيهات و التي تعمل ضمن سلسلة بوفيهات شهيرة بمدينة أبها و ذلك بعد ان اكتشفت الفرق الرقابية بتجهيز الأغذية و منتجات البوفيه و في موقع بعيد و خارج نطاق البوفيه حيث قامت الفرق مباشرة بمداهمة الموقع لترصد افتقار موقع التجهيز لادنى اشتراطات السلامة الصحية عوضا عن مخالفة الأنظمة و تحويل الموقع أيضا الى مخزن للمواد الغذائية .

فيما تم تحرير محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية لوحدة الضبط إضافة إلى إغلاق المحل.

داعيا الجميع إلى سرعة الإبلاغ على الرقم الموحد لطوارئ امانة منطقة عسير 940 فور ملاحظة أي مخالفة صحية لما يضمن صحة المستهلك.