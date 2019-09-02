الخارجية اللبنانية تعلن رفضها التصريحات التركية بشأن الرئيس عون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس اللبناني ميشال عون

استهجنت وزارة الخارجية اللبنانية البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية بشأن الرئيس ميشال عون، معلنة إدانتها ورفضها لطريقة التخاطب مع الرئيس اللبناني الذي تحدث عن أحداث تاريخية واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان صحفي اليوم الإثنين ، إنها "تستهجن البيان الصادر عن الخارجية التركية في معرض ردها على كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية بمناسبة بدء السنة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير".

وأضافت :" يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد على أن التخاطب بهذا الاسلوب مع رئيس البلاد أمر مرفوض ومدان، وعلى الخارجية التركية تصحيح الخطأ، لأن العلاقات التركية اللبنانية أعمق وأكبر من ردة فعل مبالغ فيها وفي غير محلها".

وأكدت الوزارة أن "كلمة الرئيس(عون) تضمنت سردا لواقع بعض الأحداث التاريخية التي واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني، وقد تخطاها الشعبان التركي واللبناني اللذان يتطلعان إلى أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية في المستقبل، حيث ما يجمع البلدين أكثر بكثير مما يفرقهما، والتحديات المشتركة كبيرة تستوجب العمل معا وليس التفرقة".

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وأضاف البيان أن الوزارة ستتابع " الإجراءات المطلوبة لتصحيح الخطأ بحسب الأصول الدبلوماسية ومنع الضرر بالعلاقات بين البلدين".

وكان الرئيس عون استعرض في رسالة إلى اللبنانيين وجهها أول أمس السبت بمناسبة إطلاق احتفاليات " مئوية لبنان الكبير" ، مراحل من تاريخ لبنان خلال العهد العثماني متحدثاً عن محاولات التحرر من النير العثماني التي كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية، كما تحدث عن " إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصاً خلال الحرب العالمية الاولى".

وأدانت وزارة الخارجية التركية، أمس الأحد، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، حول الحقبة العثمانية في لبنان، معربة عن استنكارها الشديد لتصريحاته.