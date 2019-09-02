بورشه تطلق ماكان توربو الجديدة في 2020

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة بورشه إطلاق سيارتها "ماكان توربو"Macan Tur bo الجديدة بسعر يبدأ من 91.9 ألف يورو.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Macan Turbo الجديدة، من فئة SUV المدمجة، تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج سداسي الأسطوانات سعة 2.9 لتر بقوة 440 حصان، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 550 نيوتن متر.
وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض سباعي التعشيقات ليدفع السيارة، التي تزن 1945 كيلوغراماً، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.3 ثوان، مع باقة Sport Chrono الاختيارية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 270 كلم/س.
أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 9.8 لترات/100 كلم.
وتتميز السيارة ببعض الملامح التصميمية المستقلة مثل كشافات LED، والمرايا الخارجية الخاصة والكسوة الجديدة على العتبات، ومجموعة العادم مع مخرج مزدوج، والجنوط الكبيرة قياس 20 بوصة وسبويلر لحافة السقف بتصميم الجناح المزدوج.
وتزخر مقصورة سيارة بورشه الجديدة بمقاعد رياضية قابلة للتعديل إلى 18 وضعاً، ونظام صوتي محيطي من "بوز"، وفرش ألكانتارا للسقف الداخلي، وباقة حليات الألومنيوم المصقول للمقصورة الداخلية، ومقود GT الرياضي المستعار من شقيقتها 911.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.