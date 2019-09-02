- 1/2
- 2/2
وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت"، ينص على عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وتابعت الصحيفة: "يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة".
يذكر أن التشريع عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... السجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة رسائل "واتسآب" المزعجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.