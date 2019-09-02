- 1/2
- 2/2
وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر إن أسعار التذاكر تقل، خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بأغسطس/آب، بحسب صحيفة "البيان".
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
وقال خبراء إن العديد من شركات الطيران أعادت هيكلة رحلاتها، بما يتناسب مع معادلة العرض والطلب الجديدة، التي تشكلت بعد انتهاء موسم الإجازات.
وأشاروا إلى أن الأسعار التي طرحتها شركات الطيران في الإمارات خلال الفترة الحالية، تعتبر أقل بنسبة تتراوح بين 20 - 40%، مقارنة بأغسطس، ويشمل هذا التراجع، شركات الطيران التجارية والاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات... تخفيض أسعار تذاكر الطيران حتى 40% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.