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© REUTERS / RAMI SHLUSH
ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى أن "المقاومة التزمت بالرد على أي اعتداء إسرائيلي، وإسرائيل أرادت تغيير قواعد الاشتباك من خلال العدوان الذي حصل في سوريا ومن خلال القيام بعملية أمنية في الضاحية دون بصمات، ولكنهم انكشفوا بالجرم المشهود وعليهم أن يدفعوا الثمن"، مشددا على أن "حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك لمنع ما هو أخطر".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل، كرد على استهداف إسرائيلي لمركز للحزب في سوريا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق نحو 100 قذيفة باتجاه مصدر النيران في جنوب لبنان ونفذ غارات مروحية على أهداف أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "أرغمنا إسرائيل"... "حزب الله" يوجه رسالة إلى تل أبيب بعد أحداث الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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