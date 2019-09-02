دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع فيديو تشويقي يكشف عن هاتف Enjoy 10 Plus المقرر الإعلان عنه في 5 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت العملاق الصيني إعلان تشويقي مؤخراً لمؤتمرها القادم في 5 من سبتمبر، الذي تقدم فيه إصدار جديد من هواتف Enjoy، حيث ينطلق الإصدا القادم بعنوان Enjoy 10 Plus.

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يأتي هاتف هواوي الجديد من سلسلة Enjoy في يوم 5 من سبتمبر في الصين، وهو من الإصدارات المتوسطة الذي أشتهر في الأسواق العالمية بعلامة Huawei Y التجارية.

ويكشف مقطع الفيديو التشويقي عن تصميم هاتف Enjoy 10 Plus بالكاميرة الأمامية المنبثقة، كما يؤكد على إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في الهاتف.

أيضاً وفقاً للإعلان التشويقي من المقرر أن ينطلق هاتف Enjoy 10 Plus بمجموعة متنوعة من الألوان، ومن المتوقع أن يأتي بمستوى تسعير متوسط للأسواق، أيضاً قد ينطلق الهاتف برقاقة معالج Kirin 810، أو الإصدار السابق من رقاقة معالج Kirin 710 بدقة تصنيع 12 نانومتر.

المصدر

هذا الموضوع فيديو تشويقي يكشف عن هاتف Enjoy 10 Plus المقرر الإعلان عنه في 5 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.