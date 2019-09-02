شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة ثانية من المساعدات الكويتية للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار الخرطوم، الیوم الاثنین، طائرة ثانیة من الجسر الجوى الكویتى محملة بحوالى 40 طنا من المساعدات الانسانیة مقدمة من جمعیة العون المباشر الكویتیة لمتضررى السیول والأمطار التى ضربت السودان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب السفیر الكویتى فى الخرطوم عبدالكریم المجیم، "وصلت الیوم الطائرة الثانیة من المساعدات الانسانیة الكویتیة إلى السودان التى تأتى بتوجیھات امیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، لمد ید العون للأشقاء فى السودان لمواجھة كارثة السیول والفیضانات".

من جانبه أوضح المدیر العام لجمعیة العون المباشر عبدالله السمیط، ان الطائرة تحمل مساعدات غذائیة وإیوائیة تقدر بحوالي 40 طنا تأتى فى سیاق توجه الكویت قیادة وحكومة وشعبا لدعم السودان الشقیق لتجاوز نكبته.

واشار السمیط، الى ان طائرات المساعدات ستتواصل حتى تنتھى الازمة متقدما بالشكر لوزارتى الخارجیة والدفاع فى الكویت لتسھیل عملھم في نقل المساعدات.