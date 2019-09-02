شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حائل السعودية توقع مذكرة تفاهم لتفعيل أدوار الخدمة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، فى المدينة الجامعية اليوم، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذى لمؤسسة سليمان الراجحى للتمويل التنموى محمد الخميس. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تهدف المذكرة إلى تفعيل أدوار الخدمة المجتمعية وخدمة الراغبين من المواطنين والمقيمين فى إكمال دراساتهم العليا، وتطوير مهاراتهم من خلال البرامج المقدمة من الجامعة ومساعدتهم على سداد الرسوم المقررة، كما سيشمل التعاون دراسة لتأسيس محفظة تمويلية تعليمية تخدم المستفيدين فى جامعة حائل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حائل السعودية توقع مذكرة تفاهم لتفعيل أدوار الخدمة المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.