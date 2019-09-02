شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى وإصابة آخر فى هجوم إرهابى على نقطة عسكرية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل جندى وأصيب آخر، اليوم الاثنين، فى هجوم إرهابى على نقطة عسكرية بين محافظتى ديالى وصلاح الدين بالعراق.

وقال مصدر محلى فى ديالى - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - إن مجموعة إرهابية حاولت الهجوم على نقطة عسكرية بأطراف قرية (البو عيسى) الواقعة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين، مشيرا إلى وقوع اشتباكات بين الإرهابيين والقوات الأمنية أسفرت عن مقتل جندى وإصابة آخر.

وأضاف أن قوة عسكرية تعزيزية وصلت إلى المنطقة وشرعت بعملية تمشيط بحثا عن الإرهابيين.