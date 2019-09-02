شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة الكويتية: انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الھیئة العامة للقوى العاملة الكویتیة، عن انتھاء الفترة المقررة لحظر العمل وقت الظھیرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من أول یونیو حتى 31 أغسطس الماضى من الساعة 11 ظھرا حتى الساعة 4 عصرا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، قالت المتحدث الرسمى للھیئة، مدیرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسیل المزید، فى تصریح صحفى، الیوم الاثنین، إن الھیئة قامت بحملات تفتیشیة للتأكد من تطبیق القرار الادارى رقم 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغیل العمالة فى أماكن العمل المكشوفة التى یكون فیھا العمل شاقا فى الظروف المناخیة القاسیة.

وبینت المزید، ان المواقع التى تم الكشف علیھا خلال فترة الحظر بلغت 1519 موقعا وكان عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة قد بلغ 1551 عاملا.

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وأضافت ان عدد البلاغات المستلمة 15 بلاغا وان عدد المواقع المستوفیة التى تم إعادة التفتیش علیھا بلغت 1507 موقع فیما كان عدد المواقع المخالفة التي تم إعادة التفتیش علیھا 12 مواقعا وعدد المخالفین الخدم 110 والتحاق بعائل الذین تم تحویلھم إلى اللجنة الثلاثیة 4 أشخاص.

وأكدت ان فرق التفتیش تسجل أول مرة إنذارا بتلافى المخالفة وتعاود التفتیش على الموقع وفى حال الاستمرار في المخالفة تسجل غرامة 100 دینار كویتى وتصل إلى 200 دینار كویتى عن كل عامل موجود فى الموقع.

وأوضحت ان الھیئة تقوم بوضع رمز إیقاف للملف ویحال إلى الادارة العامة للتحقیقات لاتخاذ الاجراء اللازم حفاظا على سلامة العمال خلال فصل الصیف.

وذكرت ان تطبیق القرار الادارى رقم 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغیل العمالة فى أماكن العمل المكشوفة یمثل تنظیما لساعات العمل دون انقاصھا وعدم تعریض المشاریع التي یتم تنفیذھا لأضرار التأخیر بل أنه جاء مراعیا للصالح العام ویتوافق مع التزامات الكویت بتطبیق معاییر العمل الدولیة.