شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: أبو الغيط والمبعوث الأممى بحثا سبل وقف القتال فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الدول العربية، أن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، بحث خلال لقائه اليوم الاثنين، مع غسان سلامة المبعوث الأممى إلى ليبيا،آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة لإيقاف القتال الدائر حول العاصمة طرابلس.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن اللقاء شهد اتفاقا كاملاً فى الرؤى بين أبو الغيط وسلامة، حول أهمية شروع الأطراف الليبية على الفور فى خفض التصعيد الميدانى، تمهيداً للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار، وبما يسمح بالعودة إلى المسار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة باعتبار أنه لا يوجد أى حل عسكرى للأزمة الليبية.

وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية أكد موقف الجامعة الثابت الرافض لكافة أشكال التدخل الخارجى فى الشأن الليبى، مجددا التزام الجامعة بالاستمرار فى الاضطلاع بجهودها الرامية إلى تشجيع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية ومرافقة "الأشقاء " الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للوضع فى البلاد بأبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.