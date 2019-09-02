المتحدث العسكرى الليبى يتهم ميليشيات البقرة بقصف مطار معيتقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي اللواء أحمد المسماري ميليشيات "البقرة" بالتورط في قصف مطار معيتيقة الدولي، بهدف تحرير السجناء وعدد من الإرهابيين. وأشار المسماري في تصريح لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى وجود ضغوط على مليشيات الردع الخاصة لإطلاق سراح الإرهابيين لحاجة الميليشيات إليهم في صد هجوم الجيش الليبي بضواحى طرابلس. Advertisements وشدد المتحدث العسكري الليبي على أن العمليات الإرهابية التي تستهدف مطار معيتيقة الدولي كانت تتم قبل تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس في الرابع من إبريل الماضي.

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