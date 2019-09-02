شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يسعى لتحقيق التوازن فى قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الاثنين إن الإمارة شكلت لجنة للتخطيط العقارى بهدف تحقيق التوزان بين العرض والطلب فى القطاع وضمان عدم المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والشركات الخاصة. وكتب حاكم دبى على موقع تويتر أن اللجنة ستضم كبار المطورين وسيترأسها نائبه. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبى يسعى لتحقيق التوازن فى قطاع العقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.