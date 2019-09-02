- 1/2
- 2/2
ورد الزبيدي "الذي تقدم باستقالته"، على تساؤل لـ "سبوتنك"، بشأن قبول استقالته من عدمه حتى الآن.
وقال الزبيدي في حوار لـ "سبوتنيك" ينشر لاحقا: "بعد أن أودعت ملف ترشحي إلى الانتخابات الرئاسية بالهيئة المستقلة للانتخابات الرئاسية، أعلنت في الحين في لقاء صحفي عن استقالتي من منصب وزير الدفاع الوطني".
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
ومضى وزير الدفاع المستقيل: "مع تعهدي لرئيس الجمهورية بمواصلة مهامي صلب الوزارة إلى حين إشعاري بقبول الاستقالة، وإلى حد الآن لم اتلق أية إجابة في الغرض".
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قبول 26 مرشحا، بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها في منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.
وفي وقت سابق، أنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، الجمعة الماضية، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل استقالته من منصب وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.