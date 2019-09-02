سلامة يؤكد لأبو الغيط أهمية دور الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي في ليبيا

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "التقى الممثل الخاص غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا".

​وأكد سلامة خلال اللقاء "أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا".

وأضافت البعثة أن أبو الغيط "رحب بجهود الممثل الخاص في إحياء العملية السياسية في ليبيا".