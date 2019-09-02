وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "التقى الممثل الخاص غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا".
وأكد سلامة خلال اللقاء "أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا".
وأضافت البعثة أن أبو الغيط "رحب بجهود الممثل الخاص في إحياء العملية السياسية في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة يؤكد لأبو الغيط أهمية دور الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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