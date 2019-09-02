مصادر إعلامية: "حزب الله" يمتلك تصويرا للعملية الأخيرة ضد الجيش الإسرائيلي

وكشفت قناة "الميادين" نقلا عن مصادر خاصة أن المكان الذي استهدفه "حزب الله" هو عبارة عن طريق داخلي معروف برقم 899، ويقع خلف مستعمرة أفيفيم ويبعد 2 كلم عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وبحسب المصدر، فإن العربة المستهدفة هي ناقلة جند تتبع لكتيبة أفيفيم كانت تسير على الطريق السريع حين تم استهدافها، وأن الجانب الاسرائيلي لم يكن يتوقع أصلاً استهداف هذا الطريق الخلفي بالعمق.

وأضاف المصدر، قائلا: "أن نقطة الاستهداف على الطريق السريع هي غير مرئية لمناطق مارون الراس ويارون وعيترون في الجانب اللبناني، سوى من زوايا لم يتوقعها العدو، وهو ما يدل على عمل استخباراتي متقن وجهد معلوماتي لدى المقاومة".

واعتبرت المصادر أن "مزايا صاروخ الكورنيت تؤكد استحالة عدم سقوط قتلى وجرحى حتى بوجود تصفيح عادي للهدف الأقل تصفيحا من الميركافا".