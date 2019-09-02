اخبار الخليج

باقي 39 يوما... المملكة تستعد للحدث الأكبر في العالم  

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أن "موسم الرياض" هذا العام، سيكون "الحدث الأكبر في العالم"، وسيتضمن 14 حدثا دوليا ومجموعة من العروض الحصرية في العاصمة ، وفقا لما نشرته قناة "العربية".

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

ومن المقرر أن يستمر موسم الرياض في الفترة من 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسيشهد الموسم هذا العام مشاركة عدد كبير من الفنانين المشهورين، مثل برونو مارس، وبيتبول، وجون ليجند، وإليشيا كيز.

كما سيشهد موسم الرياض أيضا مشاركة، جنيفر لوبير، وفاريل ويليامز، وأوشير، ونيكي جام، وجوين ستيفاني، ونيكول شيرزينجر، وآكون، وجبسي كينجز، وأندريه رييس، ودي جي مارتن سولفيج.

Advertisements

ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للترفيه حفلاتها في أماكن عديدة من أنحاء الرياض، بما في ذلك إستاد الملك فهد الدولي.

ووصفت الحفل الذي سيتم عقده في إستاد الملك فهد الدولي، بأنها سيكون "الحدث الترفيهي الأكبر في العالم".

كما سيشهد موسم الرياض أيضا، حفلات "كريك دريمز"، الشهيرة بفنون السيرك في مسارح أوروبا وبرودواي، وعروض الباليه الكلاسيكي الصينية "نتكراكر ماجيك"، بالإضافة إلى عروض الرقص على الجليد.

ويعد موسم الرياض، هو أحد مواسم المملكة الـ11 الترفيهية، التي تشهدها السعودية على مدار العام، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى وجهة سياحية تزويد السكان وزوار البلاد بفعاليات ترفيهية غير مسبوقة، وتتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باقي 39 يوما... المملكة تستعد للحدث الأكبر في العالم   لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا