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ترقب في الشارع السوداني حول إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية

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حمدوك يتوقع ترشيحات إضافية من قوى الحرية والتغيير دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حمدوك يتوقع ترشيحات إضافية من قوى الحرية والتغيير قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في السودان يرجع إلى تواصل المشاورات بين المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير.

وأشار الكباشي، في مقابلة لسكاي نيوز عربية، إلى أن أهم الملفات التي تنتظر الحكومة المرتقبة، مسألة تحقيق السلام والملف الاقتصادي.

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من جهته، أكد مسؤول في تحالف الحرية والتغيير السوداني أن تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك ستعلن الاثنين.

وقال محمد ضياء الدين، القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل أحزاب المعارضة السودانية، إن سبب تأخير إعلان أعضاء الحكومة يعود إلى إجراء الفحص الأمني للمرشحين لتولي حقائب وزراية.

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وأشار ضياء الدين إلى أن هذا الإجراء ضروري قبل الإعلان رسمياً عن التشكيلة الحكومية.

ونفى ضياء الدين وجود تحفظات من قبل رئيس الوزراء حول بعض الأسماء المرشحة على القائمة التي سلمتها قوى التغيير.

وأضاف أن حمدوك طلب مرشحين إضافيين لبعض الوزارات.

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الفرحة عظيمة، فقد اتفق الجيش والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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