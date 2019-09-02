شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الكويتى يلتقى وزيرة الخارجية الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى نائب أمير دولة الكويت ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان ،اليوم، وزيرة الخارجية الإندونيسية رينتو مارسودى التي تزور الكويت حاليًا.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية .