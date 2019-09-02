شكرا لقرائتكم خبر عن غسان سلامة: يجب أن تكون الجامعة العربية جزءا من الحل السياسى للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، بمقر الجامعة العربية، الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممى إلى ليبيا .

وقال سلامة - فى تصريح أدلى به عقب اللقاء - إنه أطلع الأمين العام للجامعة العربية على أخر التطورات السياسية والأمنية فى ليبيا، مؤكدا أن ليبيا عضو مهم فى الجامعة العربية، ولابد أن تكون الجامعة "منخرطة " فى البحث عن آلية لحل سياسى دائم للأزمة الليبية.

وشدد على ضرورة إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ليبيا لتتبوأ مكانها الطبيعى بين أشقائها العرب.

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يذكر أن زيارة المبعوث الأممى إلى ليبيا، الدكتور غسان سلامة - الحالية للقاهرة - تأتى ضمن المشاورات التى يقوم بها لتعظيم فرص الحل السياسى للأزمة الليبية، فضلاً عن رغبته فى تحقيق توافق إقليمى ودولى على دعم العملية السياسية هناك.