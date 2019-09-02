شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: تصريحات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة تعيد الصراع لمربعه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية "خطيرة وتعيد الصراع فى فلسطين إلى مربعه الأول".

وطالب رئيس الوزراء - فى مستهل اجتماع الحكومة الـ19، اليوم الاثنين، المجتمع الدولى بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

ودعا دول العالم إلى صد العدوان الإسرائيل الهمجى، والذى كان آخره استهدافها لمناطق فى العراق، وفى لبنان، إلى جانب اعتداءاتها المتكررة فى فلسطين.

وفى سياق آخر، قال أشتية إن الأزمة المالية ما زالت قائمة، مطالبا إسرائيل بتحويل الأموال غير منقوصة، فى وقت تواصل فيه اقتطاع الجزء المتعلق بأسر الشهداء والأسرى.

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وشدد على ضرورة مواجهة الاستيطان ليس فقط من خلال الأمم المتحدة والأروقة السياسة، إنما بالثبات على الأرض والتسمك بها، مطالبا كل من يملك قطعة أرض بأن يستثمرها ويزرعها بالمقابل ستعمل الحكومة على مساعدته.

ولفت أشتية إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى تعد حلقة جديدة لخلق أمر واقع جديد، مشددا على أن الحكومة ستقوم بمواجهة هذا الأمر .

وطالب المجتمع الدولى بتجديد تفويض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعزيز دورها المالى والمؤسساتي، كونها تعنى بشئون اللاجئين.