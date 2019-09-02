شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كويتى: 72الف معلم ومعلمة دشنوا العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكیل وزارة التربیة المساعد للتعلیم العام فى الكويت اسامة السلطان، ان اكثر من 72045 معلم ومعلمة دشنوا بدایة العام الدراسى 2020/2019 منھم 67.5% كویتیون موزعین على مراكز عملھم البالغ عددھا 853 مدرسة في مختلف المراحل التعلیمیة.
وقال اسامة السلطان لوكالة الأنباء الكویتیة، الیوم الاحد، ان ھذا العام شھد افتتاح 20 مدرسة جدیدة تم تشغیلھا وتوفیر مستلزماتھا المادیة وكوادرھا البشریة بنجاح بدایة ھذا العام بواقع 4 ریاض اطفال و 6 مدارس ابتدائیة و3 مدارس متوسطة و 7 مدارس ثانویة.
وأوضح ان اجراءات الاستعداد لھذا العام تضمنت استقطاب جمیع العناصر الوطنیة من مخرجات كلیات اعداد المعلم في مختلف التخصصات واكثر من 500 معلم من ذوي الكفاءة من ثلاث دول وھى فلسطین والاردن وتونس في تخصصات العلوم والانجلیزي والریاضیات بالنسبة للذكور والریاضیات والفیزیاء والتربیة البدنیة إناث.
ولفت الى انه من المتوقع ان یلحق بھم ما یقارب 200 معلم ومعلمة ممن توافرت لدیھم شروط التعاقد المحلى.
واوضح السلطان، ان خطط استعدادات المدارس تشمل الاستعداد لاستقبال اكثر من 414474 طالبا وطالبة في مختلف المراحل التعلیمیة.
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