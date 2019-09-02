شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: الأردن يسخر موارده لدعم عمليات الاونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، استعداد الأردن المتواصل لتسخير موارده المتاحة لتسهيل ودعم عمليات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" خاصة في قطاع التعليم، بما في ذلك توفير قطع الاراضى المناسبة لإقامة منشآت تعليمية عليها تحل محل تلك المستأجرة، مشيرا الى إعفاء الوكالة وعلى مدى السنوات الماضية من دفع اثمان الكتب المدرسية التي تزودها بها وزارة التربية والتعليم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، شدد خرفان خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها "الاونروا" امس الأحد، احتفاءً بافتتاح العام الدراسى الجديد في مدرسة البنات التابعة للوكالة في منطقة النزهة بعمان على أهمية أن تولى الوكالة اهتماما خاصا للتعليم المهنى في برامجها التعليمية، نظرا للإقبال الملموس من اصحاب الاعمال على تشغيل خريجى مراكز التدريب المهنى التابعة للوكالة، بهدف خفض نسب البطالة والفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، مشيدا بقرار الوكالة افتتاح مدارسها في الموعد المحدد، متجاوزةً كل التحديات التي تواجهها، وبخاصة لجهة أزمتها المالية.

وفيما يتصل بالجهود الاردنية المبذولة لتوفير السكن الملائم للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، أشار خرفان الى قيام الحكومة الاردنية، من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية، بترميم وتأهيل أكثر من الفى وحدة سكنية في المخيمات، مضيفا ان الخطط جارية لشمول 400 وحدة أخرى.