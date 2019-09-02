شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام 40 شركة أمنية أجنبية بالتجسس فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين عن توجيه اتهامات بالتجسس إلى 40 شركة أمنية أجنبية فى البلاد.

وذكر المصدر ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن الشركات الأجنبية الأمنية، البالغ عددها أكثر من 40 شركة، مرخصة بعقود من قِبل الحكومة العراقية، لكن هناك اتهامات وجهت إليها بالتجسس، وبأنها عبارة عن جيوش تنتهك سيادة العراق.

وأشار المصدر إلى أن هناك مطالبات بإنهاء وجود هذه الشركات وإسناد مهامها إلى قوات حماية المنشآت أو القوات الخاصة العراقية.