البرلمان العربي يدعو "هندوراس" و"ناورو" للتراجع عن قرارهما بشأن القدس

القاهرة/ الخليج 365-

وجه البرلمان العربي، رسائل مكتوبة، إلى جمهورتي "هندوراس"، و"ناورو" لمراجعة مواقفهم من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح البرلمان العربي في بيان، اليوم، الاثنين، أن الرسائل تضمت "رفض قرار "هندوراس" بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار "ناورو" الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)".

وقال إن تلك القرارات "غير مسؤولة وتمثل خرقا صريحا للقانون الدولي ويرفضها الشعب العربي رفضا قاطعا".

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ولفت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/ كانون أول 2017م، الذي دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

والخميس الماضي، قررت "ناورو"، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقالت القناة الإسرائيلية (12) إن القرار جاء بعد زيارة قامت بها سفيرة ناورو لدى الأمم المتحدة مارلين موزيس إلى إسرائيل مؤخرا.

كما أعلنت دولة هندوراس اعتزامها افتتاح مكتب دبلوماسي لها في مدينة القدس المحتلة مؤخرا.

وفي 2018، نقلت الولايات المتحدة، وبعدها وغواتيمالا، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، في خطوة أثارت ردود فعل إسلامية ودولية غاضبة.

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