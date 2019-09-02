200 معتقل فلسطيني يبدأون إضرابا عن الطعام

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، الإثنين، إن نحو 200 معتقل فلسطيني في سجن ريمون (جنوبي إسرائيل) شرعوا الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بتحسين شروط معيشتهم.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن المضربين يطالبون بإزالة الأجهزة المخصصة للتشويش على الهواتف الخلوية، وتحسين الأوضاع الحياتية للمعتقلات في سجن "الدامون".
وجاء الإضراب بحسب البيان، عقب فشل جلسة حوار بين ممثلي المعتقل وإدارة مصلحة السجون، عقدت الأحد.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل.
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